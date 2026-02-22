Kovačević: Pričam s Bobanom svakodnevno, nije to ništa neobično

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

U susretu 23. kola HNL-a Dinamo je na gostovanju kod Varaždina slavio s uvjerljivih 4:0. Sva četiri pogotka postignuta su u drugom dijelu susreta. Dva puta mrežu je zatresao Miha Zajc, a među strijelce su se upisali i Monsef Bakrar te Marko Soldo, koji je potvrdio pobjedu. Ovim trijumfom Dinamo ponovno je povećao prednost ispred Hajduka na osam bodova, dok je Varaždin ostao četvrti s 32 boda. Nakon susreta komentar je dao Mario Kovačević.

“Na kraju, najbitnije je da smo pobijedili, po to smo i došli. Prvo poluvrijeme nije bilo lagano, kad se Varaždin povuče, a i teren je bio sporiji. Imali su dobru šansu, nakon toga više ništa. Čekali smo poluvrijeme da se pregrupiramo, Stojković nas je sve digao i kad smo dali dva gola, bilo je lakše. Koliko je u prvom poluvremenu falilo, toliko je u drugom bilo dobro”, rekao je u uvodu.

“Nije to tako lagano. Igrali smo prije dva dana, oni su dobra ekipa. Moramo cijeniti i poštivati druge. Nismo bili pravi, sami sebe smo zatvarali. Stojković je dobio injekciju, Perez Vinlof je imao također problema. Morali smo malo kalkulirati, znali smo da će doći naših pet minuta. Dogovor je bio da ubrzamo pas, Vidović je bio dobar na krilu iako se priča da ne može. Drago mi je da je dao gol. To smo mi, drugo poluvrijeme smo mi”, nastavio je.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

“Imamo iskusnu ekipu, ima i mladih. Nije bilo panike ni galame. Napravili smo neke promjene, uveli Stojkovića i znali smo da će doći naš trenutak. Znali smo da će morati izaći kad damo prvi gol, a kad ih otvoriš, puno je lakše. Ipak je razlika u kvaliteti između nas i njih. Sve što smo se dogovorili u poluvremenu, dečki su ispunili.”

Pričali ste Bobanom nakon poraza od Genka?

“Pričamo mi svakodnevno, pričali smo i danas prije utakmice, no sad se još nismo čuli. Nije to ništa neobično, normalno je da se čujemo, nitko nikome ne radi ništa iza leđa. Igrači imaju pravi karakter; svi jedva čekaju da dođe do nečega, no mi se ne damo. Borimo se i u Europi, nismo se predali i nećemo. Sve ćemo učiniti da prođemo Genk.”

Kako protiv Genka?

“Ma, ljut sam najviše na sebe zbog tih prvih 20 minuta u prvoj utakmici. Pokazali smo da možemo bolje igrati, nema kukanja. Tamo krećemo od 0:0. Da dobro krenemo, da malo zakompliciramo utakmicu pa ćemo vidjeti. Nogomet piše čudne priče.”

Kako se igrači muslimanske vjeroispovijesti nose se s ramazanskim postom?

“Hoxha nije postio nikad, ovo mu je prva godina, vidjelo se u četvrtak. Bakrar i Bennacer su tu ipak iskusniji, znaju se bolje prilagoditi. Tako su odlučili, to je njihova stvar i poštujemo to.”