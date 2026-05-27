Hajduk se oglasio oko Poljuda: ‘Nažalost, pritisak dijela javnosti doveo je do tog da nas odbiju’

Hajduk je objavio priopćenje o stanju stadiona Poljud.

Priopćenje Hajduka prenosimo u cijelosti:

“Tvrtka Otpornost d.o.o. na zahtjev HNK Hajduk izradila je projekt ispitivanja stanja i sigurnosti stadiona Poljud. Kako smo više puta komunicirali, tim predvođen Prof. emeritus Antom Mihanovićem, jedinim živućim projektantom stadiona Poljud, proveo je sve potrebne analize koje su trebale biti recenzirane od strane neovisnih stručnjaka.

Nažalost, pritisak dijela javnosti doveo je do toga, da su kontaktirani recenzenti, od Osijeka, preko Zagreba pa sve do Slovenije odbili sudjelovati i pisano iskazati svoje stručno mišljenje, a dio njih se izuzeo tijekom procesa recenziranja. Važno je napomenuti da se u javnoj raspravi o ovoj kompleksnoj temi uključio veliki broj osoba koje se predstavljaju kao stručnjaci, ali u stvarnosti postoji tek nekoliko pojedinaca čije se stručno mišljenje može uzeti u obzir.

Rezultate analize u narednim danima predstavit ćemo nadležnim ministarstvima, a zatim i javnosti, kako bismo što prije donijeli odluke koje će usmjeriti infrastrukturnu budućnost Hajduka i Splita”, stoji u objavi Hajduka.