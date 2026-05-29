Štimac: Ja bih volio da na SP idu Beljo i Stojković, a priželjkivao sam da Dalić još jednog igrača stavi na popis

HŠK Zrinjski Mostar

Trener HŠK Zrinjskog Mostar Igor Štimac govorio je o hrvatskoj reprezentaciji.

Štimac se za Sport nedjeljom osvrnuo na popis hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, odnosno imena igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

“Ja bih volio da su Beljo i Stojković na popisu. Iz razloga interesa hrvatskog nogometa. Jer njihovi će transferi prema vani biti neusporedivo veći. Taj novac koji dođe u Dinamo, razlit će se u pet drugih hrvatskih klubova, pa u prvoligaše, pa u drugoligaše… I taj novac daje dodatnu vrijednost. A ja sam priželjkivao da Zlatko Dalić na širi popis stavi Duju Dujmovića, koji je svojim igrama zaslužio da se nađe na tom širem popisu. Jer bi HŠK Zrinjski dobio totalno drugu dimenziju. Ali, što je, tu je… Zlatku smo dužni i moramo mu vjerovati. I podržati ga u svemu što odluči”.