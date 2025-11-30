Kovačević svjestan opasnosti Gorice, evo na kojeg prvotimca ne može računati

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo u ponedjeljak od 18 sati u Gorici igra utakmicu 15. kola HNL-a.

Plavi u susret ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva, s dva boda manje od Hajduka koji je u ovom kolu remizirao 1:1 s Hajdukom. Susret u Gorici je najavio trener Mario Kovačević.

“Vjerujem da ćemo nastaviti kao i protiv Varaždina, to nam je želja i putokaz. Svjesni smo toga da u Lilleu nije bilo dobro”, rekao je za Dinamo Plus.

Na pitanje što mu je veći izazov, fizička ili psihološka priprema momčadi, odgovorio je:

“Kad imate ovako često utakmice, nemate previše vremena za pripremu taktički. Fizički smo spremni, odradili smo dobar trening, vjerujem da smo spremni za Goricu“.

Gorica je ove sezone slavila protiv Dinama na Maksimiru, a trener je uoči novog susreta otkrio da neće moći računati na prvotimca.

“Gorica je u dobrom nizu, a svjesni smo i mi smo osjetili koliko mogu biti opasni jer su nas pobijedili na Maksimiru. Želimo se revanširati za taj dvoboj. Igraju dobar, zanimljiv nogomet i moramo biti na maksimumu za pobjedu. Vjerujem da ćemo biti.

Osim Valinčića nema ni Lisice koji se razbolio, dobio je temperaturu, a nadam se da se do sutra više nitko neće razboljeti”, rekao je Kovačević.