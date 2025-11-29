UŽIVO

UŽIVO OD 15:30 / HAJDUK – VARAŽDIN Uzdrmani Splićani traže povratak pobjedama, Livaja ostaje na klupi?

Ante Roca / HNK Hajduk

Vodeći Hajduk i četvrtoplasirani Varaždin od 15:30 igraju susret 15. kola SuperSport HNL-a. Hajduk u dvoboj ulazi s bodom prednosti nad Dinamom, ali i pod povećanim pritiskom nakon teškog poraza 0:5 na Rujevici. Varaždin, koji je u prošlom kolu izgubio 3:1 od Dinama, nastavlja borbu za treće mjesto i plasman u Europu. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.

Livaja opet kreće s klupe?

Kako piše Dalmatinski portalGonzalo Garcia ima raznih briga i pitanje je može li ih riješiti. Najveća je svakako odnos s Markom Livajom koji blago rečeno nije idiličan, a nakon nesuglasica na Rujevici realna je mogućnost da idol navijača opet bude na klupi.

Garcia zbog ozljeda ne može računati na Ivicu Ivušića i Rokasa Pukštasa. Prognoze su takve da je jesenski dio sezone za njih završen. 

Očekivani sastav Hajduka: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego.

Bivši hajdukovac u dresu Varaždina želi pobjedu na Poljudu

"Svjesni smo da je Hajduk prvi na tablici, ali nama to ne igra neku ulogu. Pokazali smo to i u Varaždinu u našem prvom međusobnom dvoboju ove sezone. Idemo probati uzeti tri boda."

Garcia: Nema nesporazuma s Livajom

Na konferenciji za medije trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je predstojeći susret, a dotaknuo se i Marka Livaje koji je ostao na klupi protiv Rijeke jer je poručio da se “ne osjeća dobro i da ga boli trbuh."

 
Šafarić najavio Hajduk

"Cijela momčad mora biti na višoj razini nego protiv Dinama."

Evo tko sve nedostaje trenerima

Hajduk
Ivica Ivušić osjetio je jaku bol u preponi na treningu u srijedu i neće biti u kadru za ovu utakmicu. Ozlijedio se i Rokas Pukštas, kojem je stradao gležanj te je za njega polusezona završena.

Varaždin
Iz kluba poručuju da se nekoliko igrača postupno vraća treninzima – Iuri Tavares ulazi u kontinuitet rada, a Petar Bočkaj, Roberto Punčec i Mario Mladenovski ponovno treniraju i pripremaju se za povratak u natjecanje. No Vane Jovanov i Leon Belcar imaju lakše ozljede i neizvjesno je hoće li biti spremni za utakmicu. Sigurno neće nastupiti Frane Maglica.

Koeficijenti

Pobjeda Hajduka - 1.65
Remi - 4.00
Pobjeda Varaždina - 7.00

Tko sudi?

Glavnu ulogu na terenu imat će sudac Dario Bel iz Osijeka, a asistirat će mu sugrađani Dino Knez i Marko Reljan. Četvrti sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese. U VAR sobi dežura Ivan Bebek iz Rijeke, uz asistenciju Luke Pušića iz Zagreba.

Poredak HNL-a

 

 

