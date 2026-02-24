Kovačević ponovno zabio za Ferencvaros i zadržao ih u borbi za naslov

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/BalazsxPopalx via Guliver Image

U 23. kolu mađarske NB 1 lige Franko Kovačević je postigao gol u pobjedi Ferencvaroša od 3:1 protiv MTK-a na gostovanju.

Hrvatski napadač koji je u siječnju Celje zamijenio Ferencvarošem brzo se snašao u redovima mađarskog velikana. U debiju je zabio pogodak protiv Gyora da bi se u strijelce upisao i sedmog veljače protiv Ujpesta.

Je li vrijeme za Dalićev poziv? Hrvatski hit-napadač zabija i u novom klubu Franko Kovačević napušta Sloveniju, palo ‘here we go’

Nakon toga je ipak imao kratku pauzu od dvije odigrane utakmice bez pogotka, a sada se ponovno vratio starim navikama. U pobjedi protiv MTK-a zabio je gol za 1:0 te je otključao vrata domaće momčadi.

Do 74. minute bilo je 3:0, a u 87. su domaći smanjili zaostatak i ublažili poraz na 3:1. Ovim slavljem je Ferencvaroš stigao na -3 od vodećeg Gyora te su 10 kola prije kraja i dalje u borbi za osmi uzastopni naslov.

Mađarski velikan aktivan je i u Europskoj ligi gdje u šesnaestini finala igraju protiv Ludogoreca. U prvom susretu koji se igrao u Bugarskoj izgubili su s 2:1 tako da će na domaćem terenu tražiti prolaz.