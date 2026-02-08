Je li vrijeme za Dalićev poziv? Hrvatski hit-napadač zabija i u novom klubu

Podijeli :

Foto: Ferencvaros

U subotu je Ferencvaros s 3:0 u gradskom derbiju pobijedio Ujpest i skočio na prvo mjesto mađarske lige. Ključnu ulogu odigrao je hrvatski napadač Franko Kovačević koji je nedavno preselio u mađarskog velikana.

Hrvatski napadač već je u 10. minuti igre zabio za vodstvo svoje momčadi te je pokazao da mu selidba iz slovenske u mađarsku ligu nije otežala karijerni put. Ovo je 26-ogodišnjem napadaču već drugi gol u trećoj utakmici za Ferencvaros u ligi.

VIDEO / Hrvatski hit-napadač progovorio o pozivu u reprezentaciju i Daliću: ‘Uvjeren sam da…’ Kovačević i službeno predstavljen u novom klubu, od Celja se oprostio na Instagramu

U sezoni 2025./2026. zabio je već 23 gola, od toga čak osam u Konferencijskoj ligi. Pokazao je da mu nije bitno na kojoj razini zabija golove. Bilo da je riječ o slovenskom Kupu, slovenskoj Prvoj ligi ili mađarskoj NB I. ligi, Kovačević zabija.

Jedan je od raspoloženijih hrvatskih napadača i ako ovako nastavi, samo je pitanje vremena kada će doći poziv Zlatka Dalića u hrvatsku reprezentaciju.

Kovačević će ubrzo imati nove prilike za pogotke jer veljača donosi puno uzbuđenja za Ferencvaros. Čeka ih mađarski Kup, dvije utakmice lige te dvomeč šesnaestine finala s bugarskim Ludogorecom. Bit će to novi izazov za Kovačevića koji je željan dokazivanja.