Franko Kovačević napušta Sloveniju, palo ‘here we go’

Franko Kovačević je, prema informacijama Sport Kluba, pred samim odlaskom iz Celja. Trenutačno prvi strijelac Konferencijske lige karijeru će nastaviti u Mađarskoj.

Hrvatski napadač ove je zime imao mnoštvo udvarača. Bilo je jasno da će ga Celjani teško zadržati.

Prema informacijama kolega sa slovenskog Sport Kluba, Franko Kovačević je nadomak transfera u Ferencvaroš, trenutačno drugoplasiranu momčad mađarskog prvenstva. U međuvremenu je već napustio pripremnu bazu Celja na Mallorci kako bi riješio sve detalje i obavio liječnički pregled.

Iz Celja su cijelo vrijeme tvrdili da će ga pustiti kroz izlazna vrata isključivo za rekordnu klupsku odštetu. U toj su namjeri uspjeli – za njega bi trebali inkasirati tri milijuna eura.

Franko je s pet pogodaka trenutačno vodeći strijelac Konferencijske lige, a za Celje je u u svim natjecanjima upisao 28 nastupa i postigao čak 25 golova.

Kovačević je objavio i Instagram story sa svojim menadžerom Senijadom Ibričićem na kojem su njih dvojica, a opis je poznata rečenica talijanskog insajdera Fabrizija Romana koja znači samo jedno “here we go”.

