Kovačević otkrio dobru vijest uoči okršaja u Europskoj ligi

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je u derbiju 10. kola SuperSport HNL-a na Maksimiru slavio protiv Osijeka 2:1

U momčadi Dinama nije bilo Matea Lisice, nogometaša koji je ovog ljeta stigao iz Istre. No za četvrtak i Europsku ligu će biti spreman.

“Lisica je ujutro trenirao, možda je mogao igrati, ali nismo htjeli riskirati. Bit će spreman za Malmö, itekako je bitan za četvrtak”, rekao je Kovačević i nastavio:

“Kad smo poveli 2-0 mislim da nam je Malmö bio u glavama, da su se i igrači malo čuvali. Ako je to razlog, onda ćemo biti dobri u Švedskoj. Nisam zabrinut, uvijek sam optimist, dobri smo u Europi. Malmö je bio u krizi, sad je pobijedio, to je prvak Švedske, nema laganih utakmica.”