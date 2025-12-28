Kovačević o tome zašto Mudražija ne igra više: ‘Svake večeri mogu mirno leći u krevet’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Kod Kovačevića se miljenik navijača nije naigrao.

Trener Dinama Mario Kovačević progovorio je zašto ne daje više minuta Robertu Mudražiji. Odigrao je 132 minute za Dinamo, a samo je u Kupu protiv Dinama iz Predavca upisao svih 90 minuta.

“Nemam problem s time što publika traži da Mudražija više igra. Jasno mi je da ga vole, ipak je on domaći dečko. Ali imam isti stav prema svakom igraču – stavljam onog koji će najviše doprinijeti momčadi. Vjerujte da svake večeri mogu mirno leći u krevet i ujutro se pogledati u ogledalo jer sam pravedan prema igračima i donosim odluke koje su po meni uvijek najbolje za Dinamo. Jasno, o svakoj od njih može se raspravljati i sve one ovise o konačnom rezultatu, ali u trenutku kada ih donosim, činim to pošteno i s obzirom na ono što vidim. Ne zanima me kako se tko zove, koliko on vrijedi, zanima me samo je li najbolji za utakmicu za koju ga biram”, rekao je u velikom intervjuu za Večernji list Kovačević.