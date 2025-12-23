U Maksimir stigla ponuda za Mudražiju: ‘Ima interesa, ali on želi biti ‘taj’ u Dinamu!’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Mudražijin agent otkrio je da miljenik navijača Dinama ima ponuda, ali iz Maksimira mu se i ne ide...

Jutarnji je dobio informaciju kako je Slovan iz Bratislave jako zagrizao za veznjaka Dinama Roberta Mudražiju. Slovaci navodno nude 500 tisuća eura, dok Dinamo traži 700 tisuća eura odštete.

U tom klubu igra i bivši dinamovac Marko Tolić. O svemu se oglasio za JL i Mudražijin menadžer, Boris Živković.

“Robert je član Dinama još uvijek. Njegov san, pa i život, bio je doći u svoj dom, zbog čega je prilikom dogovora s Dinamom početkom godine odbijao i dvostruko bolje ponude. Njegova doista životna ambicija je pokazati se da je “taj”, da zaslužuje biti dio Dinamova kadra i ostvariti se kao igrač “plavih”. To je osnovni kontekst pitanja Roberta Mudražije i Dinama“, rekao je Živković pa dodao:

“Ako me pitate o interesima drugih klubova, doista ne bih javno o tome lamentirao, ali istina je da postoji niz onih koji se interesiraju oko njegove situacije, propitkujući status i mogućnosti. Kažem, njegovo je opredjeljenje jasno, dinamovac do kosti koji samo traži šansu, ali nogomet je živa materija, pogotovo uoči i za vrijeme prijelaznih rokova, i treba vidjeti kako će se stvari rasplesti u kontekstu vizije, ambicija, potreba… Ponavljam, da sada pitate Roberta, rekao bi – samo i jedino Dinamo, no valja vidjeti i racionalno procijeniti postojeću i budući situaciju.”

U Dinamu je Mudražija odigrao tek 132 minute ove sezone, a jedinih 90 minuta dobio je u Kupu protiv Dinama iz Predavca.