Kovačević izbjegao medije uoči Varaždina, susret najavio njegov pomoćnik

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo u subotu od 15 sati dočekuje Varaždin u utakmici 14. kola HNL-a, a trener Mario Kovačević uoči susreta nije izašao pred medije.

Kovačević nije najavio ni susret Kupa protiv Karlovca gdje je Dinamo slavio 7:0, a poslije susreta je dao samo kratku izjavu za nositelje TV prava. Danas je susret najavio pomoćnik Sandro Bloudek putem snimljene izjave.

“Zadnjih tjedan dana smo u karanteni uoči Varaždina. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Maksimalno smo fokusirani na utakmicu. Puno nam je za samopouzdanje momčadi značila pobjeda protiv Karlovca. Dobili smo neke odgovore o igračima koji manje nastupaju. Jako dobro su odigrali. Slaže se odlična atsmofera i timski duh”, rekao je Bloudek pa nastavio:

“Prvenstvo je jako dobro i teško. Varaždin je ozbilja momčad s dobrim trenerom. Treći su na ljestvici. Ali naš cilj je samo pobjeda. Dobro smo se pripremili i proučili Varaždin. Znamo da moramo biti jako dobri u svim segmentima da bismo ih pobijedili.

Što ozljeda tiče, Mudražija ne konkurira za sastav sutra, a Bennacer je upitan. Osjeća probleme nakon povratka iz reprezentacije zbog lošeg terena na kojem je igrao. Neće igrati ako ne bude na sto posto”, zaključio je.