Kovač želi stopera i veznjaka Chelseaja

NicoloxCampo via Guliver

Niko Kovač je krajem prošle sezone preuezo Borussiju iz Dortmunda te ju je uspio uvesti u Ligu prvaka. Nakon toga ih je vodio na Svjetskom klupskom prvenstvu gdje su ispali u četvrtfinalu od Real Madrida s 3:2. Sada hrvatski trener slaže momčad za novu sezonu, a fokus je usmjerio na veznjaka Chelseaja.

Riječ je o Carneyju Chukwuemeki koji je prošle sezone proveo na posudbi u njemačkom klubu. Odigrao je 17 utakmica u drugom dijelu sezone te se očito svidio Niki Kovaču.

Dortmund je prvotno htio Chukwuemeku ponovno dovesti na posudbu što Chelseaju nije pasalo. Sada ipak Kovačeva momčad želi veznjaka na stalno, a osim toga žele dovesti i Aarona Anselmina na posudbu.

Anselmino je stoper koji je prošle godine potpisao za Bluese, ali je prvu sezonu odradio na posudbi u klubu iz kojega je kupljen – Boci Juniors. U Chelseaju još ne smatraju da je spreman za prvu momčad te bi ga mogli poslati na posudbu u Borussiju.

Prema Fabriziju Romanu, Anselmino će jedino doći u Dortmund ako se ostvari transfer Chukwuemeke.