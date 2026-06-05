Hrvatski vozač ostvario veliki uspjeh na utrci koja je odnijela 272 života

Majcan je ostvario prosječnu brzinu od 120.18 milja nas (194 km/h), čime je premašio granicu od 120 milja na sat koja se među vozačima smatra velikim postignućem. Rezultat je još impresivniji jer mu je ovo tek treći nastup na slavnoj stazi, dok vodeći vozači poput Michaela Dunlopa, Deana Harrisona i Petera Hickmana na Manu nastupaju već više od 15 godina.

U prvoj utrci Supersporta završio je na 34. mjestu, a u drugoj je dodatno napredovao do 30. pozicije. Zbog loših vremenskih uvjeta obje utrke vozile su se u skraćenom formatu.

Isle of Man TT održava se na stazi dugoj 60 kilometara koja prolazi kroz sela i planinske dijelove otoka, a vozači nerijetko prolaze svega nekoliko centimetara od zidova i objekata uz cestu. Majcan je za svoj prvi nastup 2024. godine pripremao projekt više od godinu dana, a iz sezone u sezonu bilježi sve bolje rezultate.

Njegov cilj ostaje jasan – jednog dana boriti se za pobjedu na najpoznatijoj i najopasnijoj motociklističkoj utrci svijeta.