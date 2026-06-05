Duje Čop završava karijeru i odmah preuzima novu ulogu u Rijeci

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver

Na Rujevici je ovih dana vrlo dinamično. Dok se hrvatska reprezentacija u Rijeci priprema za Svjetsko prvenstvo, u redovima aktualnog prvaka intenzivno se radi na slaganju momčadi i stručnog stožera za novu sezonu.

Povratak Matjaža Keka na klupu Rijeke sve je izgledniji, a prema posljednjim informacijama Germanijaka službeno predstavljanje slovenskog stručnjaka očekuje se početkom idućeg tjedna.

Bivši trener i legenda Hajduka: Imali smo četvoricu najboljih napadača u državi ove sezone Ništa od povratka u Dinamo ili Hajduk, kapetan Gorice odlazi u Poljsku!

No nije samo Kek tema. Najnovija vijest iz riječkog tabora glasi da bi njegov pomoćnik u novoj sezoni trebao postati Duje Čop. Iskusni napadač tako bi sa 36 godina zaključio igračku karijeru i započeo novu, trenersku priču.

Uz njega bi se na Rujevicu trebao vratiti i Mate Maleš, kapetan šampionske generacije iz sezone 2016./17. Maleš je protekle sezone bio pomoćnik Nikici Jelaviću u Lokomotivi, a sada bi ponovno trebao surađivati s trenerom pod kojim je ostvario najveće uspjehe u igračkoj karijeri.

Maleš je za Rijeku upisao 127 nastupa i ostavio dubok trag u klubu, dok su on i Kek još tijekom zajedničkih dana na Rujevici izgradili odličan odnos.

Čop, pak, iza sebe ostavlja bogatu karijeru tijekom koje je nastupio 14 puta za hrvatsku reprezentaciju i postigao dva pogotka. U Rijeku je stigao početkom 2025. godine te je sudjelovao u osvajanju dvostruke krune pod vodstvom Radomira Đalovića.

Za riječki klub odigrao je 55 utakmica i zabio osam pogodaka. Tijekom karijere osvojio je niz trofeja, a posebno se ističe činjenica da je hrvatski Kup osvajao s Hajdukom, Dinamom i Rijekom. S ukupno 89 pogodaka u HNL-u karijeru završava među deset najboljih strijelaca u povijesti domaćeg prvenstva.