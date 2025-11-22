Kontroverzan istup: ‘Pustili smo utakmicu da Dinamo ispadne u Ligu za bedaka!’

Podijeli :

xPICSxUNITED/BOBxVANxDENxCRUIJSEMx via Guliver

Dinamovo ispadanje u Ligu za bedaka u sezoni 2004./2005. i dalje je jedan od najgorih trenutaka zagrebačkog kluba.

Dinamo je u toj sezoni u posljednjem kolu regularnog dijela s 1:3 poražen od Slaven Belupa i završio je prvi ‘ispod crte’. Bivši nogometaš Rijeke i Hajduka, Siniša Linić, ispričao je kontroverznu priču – da je jednu utakmicu Rijeka pustila.

Ispričao je situaciju iz vremena kada su Zagreb i Rijeka igrali u Kranjčevićevoj zadnju utakmicu prije razdvajanja na Ligu za prvaka i Ligu za ostanak.

“Vodimo na poluvremenu 1:0, Erceg je zabio. Dinamo u Koprivnici gubi od Belupa 3:1. Dolaze nam igrači Zagreba u svlačionicu i pitaju hoćemo li pustiti utakmicu. Nude da će nam dati šest bodova u Ligi za prvaka, jer Dinamo gubi. Kažu da nisu dobili plaće, ali da će dobiti premije. Na kraju — pustimo. Oni preokrenu na 2:1. Dinamo ispadne u Ligu za ostanak, mi idemo u Ligu za prvaka“, rekao je Linić u podcastu Druga lopta.

Prisjetio se i nastavka priče.

“Prvu utakmicu Lige za prvaka igramo na Kantridi, to moramo dobiti. Klič nam zabije za 0:1. Mučimo se, ja napucam Ercega u glavu, okrene golmana i pobijedimo 4:1. Nisam imao osjećaj da su nam išta pustili.”

Potom su ponovno igrali u Kranjčevićevoj.

“Vodili su 1:0, 2:0. Pitali smo Bartolovića što se događa, rekao je: ‘Treba mi za žutu majicu’. Pitamo Jakirovića jesmo li se nešto dogovorili, on kaže: ‘Gledaju me Rusi’. Završilo je 2:0, a u svlačionici kaos.

Mile Petković je tada bio njihov trener i došao je pitati treba li što znati. Scoria mu je odgovorio: ‘Što trebaš znat!?’. Izbila je makljaža, a mi smo ispali naivci”, zaključio je Linić.