Utakmica druge lige otkazana zbog snijega, objava Cibalije je hit!

HNK Cibalia Vinkovci

Utakmica 16. kola Prve nogometne lige između Cibalije i Sesveta odgođena je zbog snijega u Vinkovcima.

Cibalia Vinkovci i Sesvete trebali su odigrati susret 16. kola drugog ranga hrvatskog nogometa, ali snijeg je ipak imao druge planove te je susret odgođen. Još uvijek se ne zna koji je novi termin odigravanja ove utakmice.

Cibalia je na svojim društvenim mrežama urnebesnom objavom objavila kako je utakmica otkazana.

Cibalia je četvrta u drugom rangu hrvatskog nogometa s 23 boda, tri više od osmih Sesveta. Osim ove utakmice odgođen je susret Orijenta i Opatije, a subotnje utakmice Jaruna i Bijelog Brda te Dubrave i Rudeša počele su prema planiranom rasporedu.

Cibalia idući susret igra u Vinkovcima 30. studenog protiv Croatije Zmijavci što je ujedno i posljednje kolo ovog dijela prvenstva.