Klub koji je htio dovesti Kulenovića sad je dao otkaz treneru

Nogomet 2. velj 202612:55 0 komentara
AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Trenutačno posljednji sastav talijanskog nogometnog prvenstva Verona otpustila je trenera Paola Zanettija nakon godinu i pol dana provedenih na toj dužnosti.

Verona je u nizu od osam utakmica bez pobjede, a u subotu je izgubila na gostovanju kod Cagliarija s visokih 0:4.

Podsjetimo, Verona je htjela i sad već bivšeg napadača Dinama, Sandra Kulenovića, ali je on ipak preselio u redove Torina u poslu vrijednom 3,5 milijuna eura.

U prva 23 kola Serie A Verona je upisala tek dvije pobjede i sa 14 bodova je zadnja na ljestvici, a 17. Lecce, koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.

