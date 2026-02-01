Vlašić asistirao za pobjedu Torina, Kulenović debitirao!

U prvoj utakmici nedjeljnog programa 23. kola talijanske Serie A, Torino je na svom stadionu pobijedio Lecce 1:0.
Nikola Vlašić asistirao je za jedini gol Torina koji je u 29. minuti zabio Che Adams.
Za Torino je dan nakon što je i službeno stavio potpis na ugovor zaigrao i bivši napadač Dinama Sandro Kulenović.
U igru je ušao u 77. minuti umjesto Duvana Zapate. Kulenović je u Torinu na posudbi do kraja sezone uz opciju otkupa ugovora ako Torino ostane u Serie A.
Torino je upisao sedmu pobjedu u talijanskom prvenstvu i trenutno je 13. na tablici s 26 bodova, dok je Lecce na 17. poziciji s 18 osvojenih bodova.
