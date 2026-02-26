Kapetan Rijeke: Povijesna večer za klub, za Hrvatsku, za sve

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Rijeka je pobijedila ciparsku Omoniju 3:1 u uzvratu doigravanja za osminu finala Konferencijske lige te prošla dalje s ukupnih 4:1.

Utakmicu je komentirao kapetan i golman Rijeke Martin Zlomislić.

“Zvuči nestvarno, ali zasluženo smo tu. Prošli smo dalje. Povijesna večer za klub, za Hrvatsku, za sve. Vrlo smo sretni i idemo dalje. Ušli smo malo nervozno, brzo smo primili pogodak i to nas je malo poremetilo, ali ekipa je pokazala karakter. Pokazali smo da smo tim i da zajedno možemo sve učiniti. Nismo se prepali što je ukupno 1:1 i okrenuli smo susret u našu korist. Odigrali smo fantastično drugo poluvrijeme”, rekao je pa se osvrnuo na sutrašnji ždrijeb:

“Nema želja. Obje ekipe su dobre i zasluženo su tu. Sigurno je da će nam biti teško koga god da izvučemo. Sve je moguće u nogometu.”