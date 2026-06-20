Kaos u Senegalu: Izbornik ne prima plaću, igrači na rubu pobune

Senegalska nogometna reprezentacija suočava se s ozbiljnim unutarnjim problemima na Svjetskom prvenstvu koji bi mogli u potpunosti ugroziti njihov nastavak natjecanja u Sjevernoj Americi.
Prema izvještajima koje prenosi portal Sports News Africa, unutar momčadi Senegala vlada veliko nezadovoljstvo zbog neisplaćenih bonusa koji su igračima obećani nakon osiguranog plasmana na turnir.
Ono što situaciju čini još neobičnijom jest činjenica da je tamošnji nogometni savez već prije nekoliko mjeseci primio značajna novčana sredstva od nagradnog fonda s Afričkog kupa nacija, no taj novac još uvijek nije proslijeđen igračima, dok čelnici saveza pokušavaju utišati javne kritike.
Osim financijskih nesuglasica s igračima, u iznimno teškoj poziciji nalazi se i izbornik Pape Thiaw koji vodi reprezentaciju na svjetskoj smotri iako već pet mjeseci nije primio plaću i službeno nema važeći ugovor.
Vodstvo saveza navodno odgađa pregovore o novom ugovoru kako bi donijelo odluku tek nakon što vide konačni rezultatski domet momčadi na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Vladajuće tijelo senegalskog nogometa moralo je čak i službeno demantirati napise da je Thiaw zbog neisplaćenih primanja prvotno odbio uopće otputovati s momčadi na američko tlo.
Uz probleme s ugovorima i financijama, senegalski reprezentativci otvoreno su izrazili nezadovoljstvo i uvjetima u hotelu koji su im čelnici saveza odabrali kao bazni kamp u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako smještaj i prehrana ne zadovoljavaju standarde potrebne za uspješan nastup na velikom natjecanju.
Senegal je u prvom kolu skupine poražen od Francuske rezultatom 3:1 iako je pružio dobar otpor favoriziranom suparniku, a prolaz u osminu finala morat će tražiti u preostala dva susreta.
Unatoč teškim okolnostima i činjenici da je navijačima iz domovine dolazak u Ameriku preskup, izbornik Thiaw vjeruje u podršku brojne i domoljubne senegalske dijaspore koja već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
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