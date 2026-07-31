Trener Slavena nakon poraza od Dinama: ‘Na kraju smo dobro i prošli’

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NK Slaven Belupo

Slaven Belupo porazom 2:0 na Maksimiru protiv Dinama otvorio je novu sezonu SuperSport HNL-a. Nakon susreta trener koprivničke momčadi Mario Gregurina priznao je da je domaćin zasluženo stigao do pobjede, ali je istaknuo i pozitivne stvari u igri svoje ekipe.

“Mogu samo čestitati Dinamu na zasluženoj pobjedi. Naša je ideja bio blok i tranzicija, jako smo dobro izgledali u prvom poluvremenu. Nažalost, nismo realizirali neke situacije, a onda kad Dinamo povede, morate se i otvoriti i opasno živite. Prvo poluvrijeme je naša nit vodilja, dobro smo na kraju i prošli. Imali smo i puno novih igrača, još smo u stvaranju momčadi, vjerujem da ćemo za nekoliko kola biti bolji.”

Gregurina je potom govorio o kadrovskim planovima i mogućim dolascima do kraja prijelaznog roka, naglasivši kako klub ostaje vjeran razvoju mladih igrača.

“Mislim da nećemo dovoditi iskusnije igrače, možda je još mjesto otvoreno, 90 posto kadra imamo. Puno je mladih, bit će oscilacija, ali to je naš put, želimo ih afirmirati, od toga moramo živjeti.”