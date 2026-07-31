Lekin Brugge izgubio u Superkupu nakon penala

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U petak navečer službeno je otvorena nova sezona belgijskog nogometa. Na Jan Breydel stadionu u Bruggeu je Royale Union Saint-Gilloise slavio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca 1:1 (5:4).

Unatoč tome što je Club Brugge ostao bez najboljeg igrača Christosa Tzolisa koji je preselio u Arsenal, dominirali su protiv Royale Union SG-a te su u prvom dijelu bili puno bliži vodećem pogotku.

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Na kraju su se ipak morali strpiti do 49. minute kada je Nijemac Nicolo Tresoldi pogodio za vodstvo momčadi koju vodi Ivan Leko.

Ipak, do kraja susreta momčad hrvatskog trenera nije sačuvala prednost jer je u 77. minuti Kevin Mac Allister, brat poznatijeg Alexisa koji igra u Liverpoolu, zabio za 1:1 i povratak Uniona u susret. Nakon toga nije bilo pogodaka te se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Tragičar Club Bruggea bio je Cheveyo Tsawa koji je bio neuspješan u četvrtoj seriji raspucavanja. Pobjednički jedanaesterac zabio je Relebohile Mofokeng.

Leko je na klupu Club Bruggea stigao u studenom kada je na poziv belgijskog velikana napustio klupu Genta. Svoj debi na klupi imao je protiv Arsenala u Ligi prvaka, a nakon toga vodio je svoj klub do naslova u Jupiler ligi.

Taj naslov osigurao je Bruggeu plasman u ligašku fazu Lige prvaka pa tako belgijska ekipa ovoga ljeta ne mora trošiti svoje resurse na kvalifikacije za europska natjecanja.