Rangers kiksao na otvaranju sezone, debitirao hrvatski golman

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U petak navečer otvorena je nova sezona škotskog Premiershipa, a čast otvaranja dobili su Dundee United i Rangers. Iako se očekivala pobjeda Rangersa, susret je na kraju završio remijem od 1:1.

U 38. minuti poveo je Dundee United golom Lachlana Rosea, a tu prednost su domaći čuvali sve do 56. minute kada je Thelo Aasgaard, norveški reprezentativac, zabio za konačnih 1:1.

Ovo je bila i prva službena utakmica Ivora Pandura, hrvatskog reprezentativca, u dresu Rangersa. On je ljetos stigao iz Hull Cityja s kojim je izborio plasman u Premier ligu.

Kod Dundeeja je do 77. minute igrao bivši igrač Hajduka Vicko Ševelj.