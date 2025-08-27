Kane promašio penal nakon ‘sto godina’ pa spasio Bayern protiv trećeligaša, Stanišić asistent

Podijeli :

nordphoto GmbH Bratic nph00250 via Guliver Images

Njemački prvak Bayern namučio se više nego što je očekivao u utakmici prvog kola DFB Pokala protiv trećeligaša Wehena.

Poslije velike borbe Bayern je kasnim golom Harryja Kanea, njegovim drugim na utakmici, slomio Wehen 3:2 i probio se u drugo kolo Njemačkog kupa.

Bayern je očekivano poveo golom Kanea u 16. minuti iz kaznenog udarca, a vodstvo Bavaraca povisio je Michael Olise u 51.

Tada se činilo kako sve ide prema planu Bayerna, no Wehen se nije predavao. U 64. minuti smanjio je Fatih Kaya, najopasniji napadač Wehena koji je lani bio prvi strijelac treće lige s 20 golova. Samo pet minuta kasnije opet je Kaya šokirao obranu Bayerna i poravnao na 2:2.

U 76. minuti prvak Njemačke dobio je novi kazneni udarac. Opet je to bila zadaća za Kanea, no u tom slučaju udarac mu je obranio domaći vratar Stritzel. Kane je imao popravni iz odbijanca glavom, ali i to mu je obranio Stritzel.

Engleski napadač u karijeri je realizirao 90 kaznenih udaraca, a promašio 12. Posljednji prije ovog nije realizirao u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2022. godine protiv Francuske.

Wehen ipak nije uspio izdržati do kraja. U četvrtoj minuti sudačke nadoknade hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ubacio je za Kanea koji je iz blizine glavom pogodio za pobjedu Bayerna 3:2. Stanišić je u igru ušao u 78. minuti umjesto Guerreira.