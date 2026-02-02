Brekalo potpisao za njemačkog drugoligaša, pratit ćemo ga na SK

Nekadašnji hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor sa sedmoplasiranom momčadi 2. Bundeslige do kraja sezone, uz mogućnost produljenja na još jednu godinu.

Vušković i Kramarić u idealnih 11 Bundeslige VIDEO / Kovačeva Borussia preokretom do pobjede, sad je na -6 od Bayerna

Brekalo u Berlin dolazi nakon epizode u španjolskom Oviedu, u koji je stigao prošlog ljeta, ali ondje nije dobio veću minutažu. Upisao je ukupno 15 nastupa i 539 minuta na terenu, a jedini pogodak postigao je u Kupu kralja protiv Ourensea.

Sada ga čeka novi izazov i povratak u Njemačku, zemlju u kojoj je već nosio dres Wolfsburga i Stuttgarta.

Od sada ćemo Brekala gledati i na kanalima Sport Kluba, a prema podacima Transfermarkta njegova tržišna vrijednost iznosi 2,5 milijuna eura.

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 35 nastupa i postigao četiri pogotka.