Jarni o potencijalnom novom klubu Livakovića: ‘Napravio bi velike stvari ondje’

xDavidxCatryx 20260227DC2_3783 via Guliver Image

Jedan klub sve se glasnije spominje kao potencijalna destinacija Dominika Livakovića nakon posudbe u Dinamu.

U talijanskim se medijima zakotrljala priča o interesu Torina, a potvrdu kvalitete hrvatskog vratara Talijani su potražili kod Roberta Jarnija.

Jarni, koji je tijekom karijere nosio dresove Juventusa i Barija, za portal TuttoMercatoWeb progovorio je o mogućnosti da Livaković stane na vrata Torina.

“Uopće nemam dvojbe vezane za njega. Livaković bi napravio velike stvari ondje. Govorimo o snažnom vrataru, a kako bismo mogli zaboraviti sjajno Svjetsko prvenstvo 2022. godine, kada je smatran najboljim vratarom turnira”, izjavio je Jarni.

Podsjetimo, Livaković je ugovorom i dalje vezan za Fenerbahče do ljeta 2028., a upitno je hoće li u Dinamu moći osigurati njegov trajni povratak.