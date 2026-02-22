Jakirović loše počeo etapu u Italiji, navijači ne skrivaju nezadovoljstvo

Podijeli :

Guliver

Leon Jakirović debitirao je u Interovoj Primaveri prije deset dana u domaćem porazu 0:3 protiv Juventusa u Kupu mladih ekipa.

Jakirović je u tom susretu igrao samo zadnjih 11 minuta, ali je dio obrane koja je za to vrijeme primila dva gola.

Nakon toga igrao je prije tjedan dana u ligaškom susretu, kada je Inter Milan na domaćem terenu teško stradao protiv AS Roma rezultatom 6:2. Jakirović je tada dobio priliku u posljednjih pola sata igre, tijekom kojih je Inter primio još tri pogotka.

Posljednju utakmicu prije toga odigrao je u prvenstvu protiv Frosinone Calcio. U tom susretu prvi je put krenuo od prve minute, no nije ostavio dobar dojam. Inter je poražen 5:4, a Jakirović je izašao iz igre u 59. minuti, do kada je njegova momčad već primila svih pet golova.

Navijači Intera jako su nezadovoljni kako je bivši igrač Dinama počeo u klubu. Na stranici FC Inter News piše nakon posljednjeg poraza:

“Jakirović je jako nesiguran. Često kasni i očito se muči protiv suparničkih napadača. Uvijek je neprecizan s loptom. Čini se daleko od onoga što se očekivalo od njega.”