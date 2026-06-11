Izbornik Južne Afrike oglasio se nakon debakla protiv Meksika: Evo što je rekao

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xIanxRoblesx via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo otvoreno je pobjedom Meksika 2:0 protiv Južnoafričke Republike na stadionu Azteca, no osim rezultata utakmicu je obilježila i neuobičajena količina isključenja. Tijekom susreta pokazana su čak tri crvena kartona, što se nikada prije nije dogodilo na utakmici otvaranja svjetskih prvenstava.

Pri vodstvu domaće reprezentacije od 2:0, u 49. minuti isključen je Sithole nakon što je kao posljednji igrač obrane zaustavio meksički napad. Južnoafrička Republika ostala je s još jednim igračem manje u 84. minuti kada je Zwane zaradio izravni crveni karton zbog udaranja suparnika laktom.

Iako se već događalo da jedna momčad na otvaranju Svjetskog prvenstva ostane bez dvojice igrača, poput Kameruna koji je 1990. godine protiv Argentine unatoč tome slavio 1:0, nikada dosad na prvoj utakmici turnira nisu podijeljena tri crvena kartona. Zbog toga je dvoboj Meksika i Južnoafričke Republike ušao u povijest natjecanja.

Nakon susreta pred novinare je izašao izbornik Južnoafričke Republike Hugo Broos, koji smatra da njegova momčad nije bila potpuno nadigrana, ali je priznao kako je igranje s dva igrača manje bilo preteško za ozbiljniji povratak u utakmicu.

Nakon susreta pred novinare je izašao izbornik Južnoafričke Republike Hugo Broos, koji smatra da njegova momčad nije bila potpuno nadigrana, ali je priznao kako je igranje s dva igrača manje bilo preteško za ozbiljniji povratak u utakmicu.

Unatoč porazu, belgijski stručnjak pokušao je pronaći i pozitivne elemente u nastupu svoje reprezentacije.