Istra dovela mladog reprezentativca Argentine

Foto: NK Istra 1961

U redove zeleno-žutih stiglo je novo pojačanje u veznoj liniji, Gustavo Albarracín. Klub ga je doveo na posudbu do ljeta 2027. godine, a njegov dolazak prokomentirao je sportski direktor Saša Bjelanović.

Istaknuo je kako je riječ o veznom igraču koji dolazi iz španjolskog Deportivo Alavésa, kojem se priključio prošlog ljeta nakon dolaska iz argentinskog prvoligaša CA Talleres, gdje je vrlo mlad debitirao za seniorsku momčad.

Posljednjih šest mjeseci Albarracín je proveo na posudbi u SD Huesci. Dodao je i kako je bio član U17 i U20 reprezentacija Argentine, naglasivši da se njegovim dolaskom želi povećati konkurencija u veznom redu te mu omogućiti kontinuitet rada i priliku za daljnji razvoj talenta i potencijala.

Klub je novom pojačanju poželio dobrodošlicu i puno uspjeha u nastavku sezone.