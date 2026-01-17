Insajder: Hrvat dobio ponudu kluba koji igra Ligu prvaka

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Hrvatski branič Ivan Smolčić dobio je ponudu za odlazak iz talijanskog Coma.

Kako donosi talijanski insajder Lorenzo Lepore Smolčić je dobio ponudu za posudbu u danski Kopenhagen do kraja aktualne sezone.

U slučaju da ponudu prihvati i privremeno napusti Como, Smolčić bi imao priliku nastupiti u Ligi prvaka. U Kopenhagenu dočekao bi ga i hrvatski golman Dominik Kotarski.

Kopenhagen je u Ligi prvaka trenutno na 24. mjestu nakon šest odigranih kola.

Smolčić je nastupio u 14 utakmica za Como koji je trenutno na 6. mjestu Serie A.