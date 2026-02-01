Insajder: Brekalo je u Njemačkoj, sve je spremno za potpis s drugoligašem

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

Josip Brekalo ovog je ljeta kao slobodan igrač prešao iz Fiorentine u Real Oviedo gdje je, uglavnom ulazeći s klupe, skupio 15 nastupa i jedan gol.

Već se nekoliko dana priča o njegovom transferu u 2. Bundesligu, a novinar Sky Sporta Florian Pletterberg javlja da je Brekalo stigao u Berlin gdje se svakog trenutka očekuje potpis s Herthom.

Brekalo je prve nogometne korake napravio u Dinamu, koji ga je s 18 godina prodao Wolfsburgu za deset milijuna eura. U njemačkom klubu ostao je do 2023., a u tom razdoblju upisao je 129 nastupa, pritom postigao 22 pogotka i zabilježio 19 asistencija. Dio vremena proveo je i na posudbama u Stuttgartu i Torinu.

Fiorentina ga je 2023. dovela za 1,7 milijuna eura, no u dresu kluba iz Firence nije se uspio nametnuti. Za „Viole“ je odigrao 29 utakmica i zabio jedan gol, nakon čega je odlazio na posudbe u Hajduk i Kasimpašu, da bi na koncu završio u Oviedu.

Hertha je nekadašnji član njemačke Bundeslige, koji se trenutačno nalazi na sedmom mjestu 2. Bundeslige, ali još uvijek konkurira za povratak u viši rang. Momčad vodi njemački trener Stefan Leitl.