Nikako da prihvate poraz: Argentinski navijači traže da se ponovi finale SP-a

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AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

U Argentini vlada nemir nakon finala SP-a u kojem je Španjolska slavila 1:0 nakon produžetaka te su pokrenuli peticiju.

Peticiju je na platformi Change.org pokrenula argentinska navijačica Gisela Sanchez, uvjerena da su sudačke odluke znatno utjecale na konačan ishod utakmice. Inicijativa je u samo nekoliko dana privukla veliku pozornost te je prikupila više od 67.000 potpisa.

Smatraju kako je slovenski sudac Slavko Vinčić donio niz odluka na štetu argentinske reprezentacije.

U peticiji se od FIFA-e traži da detaljno preispita odluke slovenskog suca i donese odluku o ponavljanju finalne utakmice. Unatoč velikom odjeku inicijative, mogućnost da se takav zahtjev doista prihvati praktički ne postoji.

FIFA nakon finala nije pokrenula nikakav postupak protiv Vinčića niti je javno izrazila nezadovoljstvo njegovim suđenjem. Naprotiv, više sudačkih analitičara njegovu je izvedbu ocijenilo vrlo dobrom.