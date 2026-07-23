Dvojica Hrvata ‘podebljala’ vrijednost nakon SP-a, a pao je i svjetski rekord

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Thor Wegner/DeFodi Images via Guliver

Završetak Svjetskog prvenstva donio je nova ažuriranja na Transfermarktu, a čak 99 nogometaša zabilježilo je porast tržišne vrijednosti.

Među onima koji su profitirali nakon sjajnih predstava na SP-u nalaze se i dvojica hrvatskih reprezentativaca.

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Riječ je o bivšim zvijezdama Dinama koji igraju u talijanskoj Serie A. Veznjak Coma Martin Baturina doživio je skok od čak 15 milijuna eura te je sada procijenjen na 45 milijuna. Istu cijenu drži i njegov reprezentativni kolega te igrač Intera Petar Sučić, čija je vrijednost uoči SP-a iznosila 40 milijuna eura.

Ovaj dvojac sada dijeli treće mjesto na popisu najskupljih aktivnih hrvatskih nogometaša, odmah iza nedodirljivih braniča – Joška Gvardiola (70 milijuna) i Luke Vuškovića (60 milijuna). Kada se pogleda povijesni kontekst TM-a, Baturina i Sučić drže visoko šesto mjesto, izjednačeni s nekadašnjim brojkama Matea Kovačića i Ivana Perišića. Vrh te ljestvice i dalje drži Gvardiol koji je na vrhuncu vrijedio 80 milijuna, ispred Rakitića (70), Brozovića i Vuškovića (60) te Modrića (55). Dvojica igrača iz trenutnih Top 10, Franjo Ivanović (15 milijuna) i Dion Drena Beljo (12 milijuna), nisu putovali na Svjetsko prvenstvo.

Na globalnoj razini, najveći uzlet napravio je engleski reprezentativac Elliot Anderson. Nakon što ga je Manchester City doveo iz Nottingham Foresta za golemih 135 milijuna eura, Transfermarkt mu je podigao vrijednost sa 75 na 110 milijuna eura. Za 30 milijuna eura rasli su Jude Bellingham (sada na 160 milijuna) te 18-godišnja marokanska senzacija iz Lillea, Ayyoub Bouaddi, koji je skočio na 80 milijuna.

Vrijednost Erlinga Haalanda i Lamine Yamala porasla je za 20 milijuna i sada službeno vrijede vrtoglavih 220 milijuna eura. To su dakle dvojica novih svjetskih rekordera po pitanju tržišne vrijednosti koju određuje Transfermarkt. Na okruglih 200 milijuna ponovno se vratio Kylian Mbappe, ponovivši svoj doseg iz 2018. godine, dok je Vinicius Junior pao na 140 milijuna eura.