Balajić za SK: Šego me podsjeća na Olića i Mandžukića. Livaja? On treba Hajduku

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Luka Kolanovic via Guliver

Uspjeh hrvatskih klubova ovog četvrtka i „3 od 3“ razveselio je sve istinske ljubitelje klupskog hrvatskog nogometa. Pa tako i Stipu Balajića.

Negdašnji prvotimac Hajduka, Šibenika, Zadra, Maribora i drugih klubova posebno se u svom komentaru za SK osvrnuo na svoj bivši klub.

“Gledao sam na Poljudu uživo utakmicu i protiv Žiline i sada ovu s Pafosom, u društvu s prijateljem Deanom Računicom. Protiv Slovaka je bilo dobro, ali sada s Cipranima još je Hajduk odigrao i bolje. Rezultat je odličan, prednost 2-0 je velika, moglo je biti i više, ali i Pafos je imao svoje prilike. Da nam je netko prije utakmice ponudio ovaj rezultat vjerujem da bi svi odmah to prihvatili”, kaže u uvodu Balajić.

A što je Sinjanin najviše pozitivnog vidio u slavlju na Poljudu?

“Presing na loptu, dobar, kvalitetan izlazak, čvrsti blok. A najveća stvar je ta šta Hajduk počinje biti momčad. Sada su odigrali par službenih utakmica, i vidi se već pomak na svim razinana. Ima tu novih igrača koje treba uklopiti, ali s onim što sam vidio ja sam zadovoljan. A vjerujem i trener Garcija, kao i navijači.”

Kako je Balajić ocijenio nove igrače u Hajdukovom dresu?

“Dobri su, posebice stoperi Van Hoorenbeeck i onaj drugi Acapandie. Stvarno su dobri, čvrsti i biti će dobar temelj u bijeloj obrani. Ali, kažem treba im dati još malo vremena za potpunu aklimatizaciju, na zahtjeve trenera.”

Što po Balajiću nedostaje Hajduku ove sezone da bi bio još kompetitivniji?

“Po onome što sam vidio treba im jedan veznjak, box to box, ili zadnji vezni. Pukštas i Pajaziti su više okrenuti ofanzivi. A, dobro bi došao i jedan winger, brzo krilo posebno na lijevoj strani. Onakvog profila kakav je Brazilac Jaja iz Pafosa. Uz Šegu na špicu, takvo hitro krilo, dribler koji ima jedan na jedan igru bi došao Hajduku kao šlag na torti…”

I naravno Livaja, sto posto spremni Livaja?

“Apsolutno, za sada ga trener koristi 10, 15 minuta i u tom kratkom vremenu kapetan pokaže što može i zna. Vidi se da je već spremniji, a zašto ga Garcia ne koristi više ja stvarno ne znam, nisam toliko unutra. U svakom slučaju Livaja treba Hajduku i vjerujem da će se to uskoro riješiti na opću dobrobit.”

Koncert zvižduka poljudskih tribina upućen španjolskom treneru prije početka utakmice govori što o tom odnosu trener – kapetan misli navijački puk?

“Da, čuli su se dobro ti zvižduci, navijači žele Livaju u momčadi, i to se zna, a sada su to pokazali i tom gestom.”

Dok Livaja grije klupu prostor na poziciji centralnog napadača sjajno koristi Michele Šego?

“Šego je već pokazao koliko je dobar, i kao krilo, i kao špica. Opasan je u svakom pogledu, hoće ga gol, i sada je zabio eurogol Cipranima. Ono što me posebno fascinira kod Šege je ta trka, pritisak koji radi na suparničkoj obrani, a to radi sjajno. Podsjeća me na Olića i Mandžukića, takav stil napadača. I lani je bio produktivan a ove će ako ovako nastavi biti još bolji.”

Iako Hajduk na podijeljeni i najudaljeniji mediteranski otok – državu nosi lijepu prednost Balajić upozorava da treba biti itekako oprezan.

“Pafos je odlična momčad, vidjelo se to i na Poljudu, ali isto tako se vidi da još nisu posve uigrani, posloženi. Ima tu dosta novih igrača, koji se još traže, a Pafos nije ni igrao mislim do sada službene utakmice. 2-0 je odličan kapital, ali i vrlo opasan jer Ciprani će na svom stadionu biti sigurno još bolji, i treba odigrati svih 90 minuta na vrhunskom nivou. Hajduk ima rezultat, bliže je prolazu i vjerujem da će sačuvati tih 2-0 i proći dalje što bi bio veliki poticaj za dalje, odličan rezultat za klub.”

Balajića su oduševili i ostali HR klubovi (Varaždin i Rijeka) koji su u četvrtak pobijedili.

“Odlična stvar za njih ali i za cijeli naš nogomet. Nisam gledao utakmice ali svaka europska pobjeda je važna. I Dinamo ima dobar rezultat, i nadam se da će svi naši klubovi proći ove prepreke i ostati u igri za grupnu fazu”, zaključio je sinjski trener.