Izbornik Furije: Najbolja Španjolska tek dolazi!

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente izjavio je da njegova momčad još nije dosegla svoj vrhunac te da "ono najbolje tek dolazi", unatoč osvajanju naslova svjetskog prvaka.

U intervjuu za španjolske novine Marca, nakon trijumfa nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva, De la Fuente rekao je kako osjeća “ponos, emocije i naklonost ujedinjene zemlje”.

“Mislim da ova reprezentacija još može napredovati. Vrlo sam zahtjevan i natjecateljski nastrojen i uvijek vjerujem da se može biti bolji nego jučer. Ova momčad spaja mlade i iskusne igrače i uvjeren sam da njezina najbolja verzija tek dolazi”, rekao je.

Španjolska će u rujnu i listopadu igrati s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija, natjecanju koje je osvojila 2023. i bila finalist 2025.

De la Fuente je naglasio da najveća snaga njegove reprezentacije nije samo nogometna kvaliteta nego zajedništvo igrača.

“Na Europskom prvenstvu govorilo se o ‘obitelji’, i to doista opisuje ovu skupinu. Suočili smo se s Portugalom Cristiana Ronalda, Francuskom Kyliana Mbappéa i Argentinom Lionela Messija, ali oni su igrali protiv reprezentacije 26 Španjolaca. To je naša najveća snaga”, istaknuo je.

Govoreći o mladom Lamineu Yamalu, De la Fuente je rekao da je pokazao veliku zrelost i stavio momčad ispred osobnih interesa.

“On je izvanredan nogometaš koji je mnogo sazrio tijekom prvenstva. Još je vrlo mlad i nastavit će se razvijati, ali iskustvo osvajanja Svjetskog prvenstva učinit će ga još boljim igračem,” rekao je.

Prisjetio se i puta do naslova, ocijenivši da je finale protiv Argentine bilo “majka svih utakmica”.

“Argentina je bila aktualni svjetski prvak, reprezentacija s tri zvjezdice i momčad Lionela Messija. To je bilo finale kakvo možete samo poželjeti. Na kraju smo ostvarili ono što smo planirali tijekom cijelog prvenstva,” kazao je.

Na pitanje smatra li se najboljim trenerom svijeta, odgovorio je da mu to nije važno.

“Želim prije svega biti dobra osoba. Imamo najbolje igrače, najbolju momčad i najbolji stručni stožer na svijetu. Najveća mi je čast raditi ovaj posao,” rekao je.

Otkrio je i detalje razgovora s predsjednikom Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Giannijem Infantinom nakon finala.

“Podsjetio me na Olimpijske igre i rekao da su naši igrači tada bili primjer sportskog ponašanja. Nakon finala Svjetskog prvenstva ponovio mi je da su i dalje uzor po ljudskim kvalitetama, zajedništvu i nogometnoj veličini. To mi je možda i najveći kompliment”, rekao je španjolski izbornik.

Osvrnuo se i na događaje nakon finala, kada je došlo do naguravanja između igrača Španjolske i Argentine.

“Sa Scalonijem imam izvrstan odnos i uvjeren sam da se ni njemu nisu svidjele neugodne scene nakon utakmice. U žaru borbe događa se mnogo toga, ali kada utakmica završi, prijateljstvo ostaje važnije od svega,” rekao je.

Na kraju je zahvalio navijačima na potpori tijekom prvenstva.

“Osjetili smo podršku cijele zemlje. To zajedništvo bilo je ključno za ovaj uspjeh. Ovo nije pobjeda samo reprezentacije, nego cijele Španjolske”, poručio je De la Fuente.