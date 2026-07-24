Inspekcija na Opus Areni, predsjednicu Osijeka ispitivali šest sati

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NK Osijek

Predsjednica Osijeka Alexandra Vegh mogla bi dobiti žestoku kaznu.

Index doznaje kako je jučer inspekcija Ministarstva turizma i sporta provela u klubu šest sati. Izvjesno je kako će Vegh dobiti zabranu rada, a prema prvim informacijama zabrana bi mogla trajati i godinu dana.

Podsjetimo, Vegh je istovremeno predsjednica Osijeka te predsjednica Udruge škola nogometa, a u članku 112. Zakona o sportu piše i da čelnik nekog kluba ne smije biti osoba koja se bavi posredovanjem u transferima igrača.

Mađarica je vlasnica tvrtke V Agency te se bavi posredovanjem u transferima igrača, zajedno sa svojim bratom Gaborom s kojim se na društvenim mrežama redovito objavljuju fotografije na kojima se hvale svojim postignućima u transferima igrača.

“Osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu”, stoji u 112. članku Zakona o sportu.