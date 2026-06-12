Česi poveli iz svog najjačeg oružja, a onda je uslijedio preokret Koreanaca: Pogledajte golove

Nakon što je Meksiko na otvaranju World Cupa pobijedio Južnu Afriku sa 2-0, u drugom susretu iz skupine A, Južna Koreja je porazila Češku sa 2-1.

U susretu prvog kola A skupine Svjetskog prvenstva reprezentacija Južne Koreje je u meksičkom Zapopanu preokretom pobijedila Češku sa 2-1. Sve golove možete pogledati OVDJE .

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Usprkos korejskoj dominaciji prvo poluvrijeme je proteklo bez golova. Bivši igrač Tottenhama Son je uputio pet udaraca prema češkim vratima, ali bez uspjeha. Pet minuta nakon početka drugog poluvremena, Son je pucao i šesti put, ali je Matej Kovar obranio.

Češka je povela u 59. minuti golom Ladislava Krejčija koji je lijepo pogodio glavom nakon što je Vladimir Coufal ubacio loptu iz auta. Branič Girone je najviše skočio pogodivši suparničku mrežu i time potvrdio da su Česi ‘kraljevi prekida’. Naime, upravo na taj način zabili su 45% golova u kvalifikacijama.

Samo osam minuta kasnije Koreja je izjednačila. Lee Kang-In je proigrao Hwang In-Beoma koji je “slomio” Robina Haraca pogodivši za 1-1.

Česi su u 77. minuti zabili za 2-1, no pogodak Součeka je bio poništen zbog zaleđa. Koreja je prekrenula rezultat u 80. minuti. Hwang Bin-Beom je odlično asistirao za Oha Hyeona-gyua koji je iz blizine pogodio za 2-1.

Do kraja susreta Češka je imala dvije odlične prilike, no Hložek i Sadilek nisu uspjeli izjednačiti.