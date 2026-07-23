Garcia o zvižducima: ‘Ne donosim odluke da bi ljudi bili sretni, već što je najbolje za klub!’

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Pafosa (2:0) u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige.

“Ponosan sam kada vidi momčad kako igra protiv momčadi kao što je Pafos. Igrali smo dosta mladih igrača. Prvi dio smo bili odlični, bilo je sjajno za gledati. Nedostajao nam je gol. Drugi dio smo krenuli dobro. Nakon 70 minuta smo pali, ali smo se savršeno branili i uspjeli smo ih limitirati bez pravih šansi. Momčadski duh u svlačionici je nešto što me čini ponosnim”, rekao je Garcia, a potom prokomentirao golove Šege i Melnjaka.

“Prošle sezone Melnjak nije puno igrao kao lijevi bek, a sada radi odlično na lijevom krilu. Šego radi 24 sata na dan, živi za nogomet. Vježbao je slobodne udarce, izrazio je želju za tim. Na kraju dobiješ ono što zaslužiš.”

Najavio je uzvrat na Cipru.

“Bit će vrlo teško. Moramo biti pametni. Igrali su Ligu prvaka prošle sezone. Mi nismo igrali Europu 16-17 godina. Vidite kada nemamo energiju teško ih je zaustaviti. Igrači Pafosa imaju kvalitetu, ali ako nastavimo ovako, što nije lako, sve će biti dobro.”

Odgovorio je i što misli o zvižducima na početku utakmice.

“Atmosfera je bila odlična. Znam da sam izviždan, ali ne znam što da radim da promijenim mišljenje ljudi. Vjerujem da su ljudi uživali u nogometu. Ne donosim odluke da bi ljudi bili sretni, već gledam što je najbolje za klub”, zaključio je Garcia.