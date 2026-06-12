Snažno nevrijeme i prekid struje omeli trening Hrvatske, ali atmosferu su ‘spasili’ posebni gosti

Gostovanje učenika i učenica hrvatskih škola na treningu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji imalo je nimalo ugodan nastavak, ali i sretan završetak.

Posebni gosti na treningu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji bilo je 26 djevojčica i dječaka iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda.

Uzbuđenje među “klincima” je bilo neopisivo. Stajati pored svojih idola za mnoge je bio nezaboravan trenutak, Amerikanci bi rekli “once a liftime” iskustvo.

Pripreme su trajale danima, birali su se dresovi, majice, lopte… Svako dijete je napisalo pismo ili napravilo crtež za po jednog Vatrenog prijavljenog za ovaj SP. Djeca su imena igrača izvlačila lutrijom iz šešira, kako bi sve bilo najpoštenije.

Prema dogovoru s vodstvom reprezentacije prije treninga je bilo organizirano zajedničko fotografiranje, a nakon treninga su klinci trebali igračima predati svoja pisma, nakon čega bi uslijedilo dijeljenje autograma, potpisivanje dresova.

Međutim, Washington i okolicu je zahvatila velika oluja. U svega nekoliko minuta “nebo se otvorilo”. Jak pljusak i snažan vjetar pogodio je i Aleksandriju, te trening kamp Vatrenih u Episcopal High School.

Djeca i roditelji su sklonjeni u jednu od dvorana škole gdje su pričekali da se vrijeme smiri, a pored njih u svlačionicama su bili i hrvatski igrači. U jednom trenutku je nestalo i struje, no djeci je sve bilo više zabavno, nego zastrašujuće. Čak su zapjevali i “Moju domovinu” dok su čekali igrače.

Ubrzo su se pojavili i “Vatreni” nakon što su se otuširali i spremili za povratak u hotel. Izlazili su iz svlačionice i strpljivo potpisivali autograme i to u mraku. Uskočila je policija koja je baterijama osvijetlila prostor kako bi svima ipak bilo malo ugodnije. Pomogli su i roditelji upalivši svjetilje na mobitelu.

Pojavio se i izbornik Zlatko Dalić koji se zahvalio svima, također neumorni dijelivši autograme.

“Nije nas bilo strah, bile smo jako uzbuđene, vježbale smo što ćemo reći igračima,” kazale su Antea (12) i Iva (11) Čigir.

“Bile smo ponosne što smo dio ove nogometne priče. Više su se prepali odrasli nego djeca,” dodale su sa smiješkom.

Gostovanje učenika hrvatskih škola organizirala je koordinatorica hrvatske nastave u SAD-u Andrea Katić Bruno. Program je počeo prijamom u hrvatskom Veleposlanstvu u Washingtonu, nakon čega je uslijedila vožnja autobusom ukrašenim crveno-bijelim kvadratima do Alexandrije i kampa Vatrenih.

“Iznimno smo ponosni na činjenicu da ovaj događaj okuplja djecu iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država. Uz učenike iz Chicaga, s nama su i djeca iz Bostona, New Yorka i Clevelanda. Spaja ih zajednička želja da budu uz naše “Vatrene”. Uzbuđenje među djecom je bilo neopisivo. Danima se pričalo samo o ovome. Za njih ovo nije bio samo izlet, već doista uspomena za cijeli život i duboko emotivan susret s hrvatskim nasljeđem kroz sport koji svi toliko volimo,” kazala je Andrea Katić Bruno.

Istaknula je kako su naši učenici “pravi veleposlanici hrvatske kulture u svojim američkim sredinama”, ta je misao i glavna poveznica pri ovom posjetu našim reprezentativcima.