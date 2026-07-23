Dinamov napad je sve jači i jači, na Maksimir stiže novo pojačanje!

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AP Photo/Stanislav Filippov via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević dobiva još jednog odličnog igrača u napadu.

Smail Prevljak (31) potpisuje ugovor s Dinamom na dvije plus jednu godinu, dok će na račun Istre 1961 sjesti oko 800 tisuća eura, pišu SN.

Ovih dana Prevljak se sve dogovorio s Dinamom, koji je pulskom klubu nudio 500 tisuća eura za transfer. Međutim, društvo s Drosine je tu ponudu odbilo, oni su za transfer tražili milijun eura. Na kraju su našli zajednički jezik na spomenutih 800 tisuća eura.

Prevljak će tako postati drugo napadačko pojačanje Dinama u svega nekoliko dana. Ranije je maksimirski klub, za 750.000 eura doveo mladog Aleksa Stojakovića.