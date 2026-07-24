Jedan od igrača koji je obilježio finale SP-a: ‘Messi je donio odluku…’

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AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Argentinski reprezentativac Leandro Paredes (32) priznao je da je Španjolska bila bolja u finalu Svjetskog prvenstva pobijedivši s 1-0 te je rekao da je kapetan Lionel Messi bio odlučio završiti reprezentativnu karijeru.

“Španjolska je bila bolja od nas u finalu. Zasluženi je svjetski prvak”, rekao je vezni igrač nakon povratka u redove Boca Juniorsa, za koju je nastupio u utakmici Copa Sudamericane protiv O’Higginsa (1-0).

Paredes je u obraćanju medijima odbacio teorije zavjere koje su se pojavile nakon finala i tvrdnje da je naslov Španjolske rezultat okolnosti izvan terena.

“Ne obraćamo pozornost na takve priče. Kad bih slušao sve što se govorilo prije, tijekom i nakon Svjetskog prvenstva, poludio bih. Odigrali smo odličan turnir. Ostaje nam uživati u svemu što smo ostvarili u posljednjih osam godina. Bio je to izvanredan ciklus”, rekao je.

Dodao je da će poraz u finalu još dugo boljeti, ali smatra da Argentina može biti ponosna na svoje izdanje na prvenstvu.

“Bit će potrebno vrijeme da prebolimo ono što se dogodilo. Bili smo jako blizu, zato taj poraz boli. Ipak, nije lako toliko dugo održavati ovako visoku razinu i ostvariti sve što smo ostvarili”, kazao je.

Paredes je bio jedan od protagonista završnice finala, nakon što je po ulasku u igru na poluvremenu zaradio žuti karton zbog oštre igre, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka sudjelovao je u naguravanju s igračima Španjolske. Prema televizijskim snimkama, odgurnuo je braniča Erica Garciju te krenuo prema Gaviju, koji je reagirao braneći suigrača.

Unatoč tome, španjolski reprezentativac Gavi izjavio je da ne smatra kako bi Paredes zbog tog incidenta trebao biti dodatno kažnjen.

“Ne mislim da bi trebali biti kažnjeni. Nije to dobra slika za djecu, ali nogomet ima i svoju grublju stranu. Možda je isključenje tijekom utakmice bilo dovoljno. Na kraju, to je dio nogometa”, rekao je Gavi.

Paredes se osvrnuo i na budućnost kapetana Lionela Messija (39) u argentinskoj reprezentaciji, rekavši da je napadač prije finala smatrao kako će mu to biti posljednja utakmica za nacionalnu momčad.

“Messi je donio odluku da mu je to posljednja utakmica za reprezentaciju. Nadam se da će se predomisliti i nastaviti igrati, ali to je njegova odluka. Što god njega čini sretnim, činit će i nas”, rekao je.

Dodao je i da još nije odlučio hoće li nastaviti reprezentativnu karijeru.

“Moramo napraviti analizu, razgovarati s izbornikom i mirno donijeti odluke. U ovom trenutku ne znam hoću li nastaviti igrati za reprezentaciju”, zaključio je.