‘Izbacite Argentinu’ drugi dio – peticija koja ruši sve rekorde

Skandalozno ponašanje i fizički sukob koji su izazvali Argentinci nakon finalne utakmice Svjetskog prvenstva i dalje su jedna od glavnih tema u nogometnim krugovima.
Situacija je eskalirala do te mjere da bi se “Gaučosi” mogli suočiti sa sankcijama znatno strožima od novčanih kazni koje im već prijete zbog nepoštivanja obveznih pravila o pojavljivanju pred medijima.
Pokrenuta je peticija za izbacivanje Argentine sa Svjetskog prvenstva 2030. godine, unatoč činjenici da su već osigurali sudjelovanje kao domaćini jedne utakmice.
Ovaj potez ne proizlazi samo iz spomenutog skandala, već i iz sumnje – ili bolje rečeno, uvjerenja autora peticije – da je FIFA učinila sve kako bi Messi i Argentina osvojili drugi uzastopni naslov svjetskih prvaka.
Broj potpisa neprestano raste, a zasad ih je prikupljeno gotovo 25 milijuna.
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