‘Izbacite Argentinu’ drugi dio – peticija koja ruši sve rekorde

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Paul Terry Sportimage via Guliver

Skandalozno ponašanje i fizički sukob koji su izazvali Argentinci nakon finalne utakmice Svjetskog prvenstva i dalje su jedna od glavnih tema u nogometnim krugovima.

Situacija je eskalirala do te mjere da bi se “Gaučosi” mogli suočiti sa sankcijama znatno strožima od novčanih kazni koje im već prijete zbog nepoštivanja obveznih pravila o pojavljivanju pred medijima.

Pokrenuta je peticija za izbacivanje Argentine sa Svjetskog prvenstva 2030. godine, unatoč činjenici da su već osigurali sudjelovanje kao domaćini jedne utakmice.

🚨 𝗡𝗘𝗪: A petition calling for Argentina to be kicked out of the World Cup has now passed 23 MILLION signatures. It is now close to becoming the most-signed petition in history, with the current record standing at 24,319,181 signatures. pic.twitter.com/rYEzsWmdXo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 23, 2026

Ovaj potez ne proizlazi samo iz spomenutog skandala, već i iz sumnje – ili bolje rečeno, uvjerenja autora peticije – da je FIFA učinila sve kako bi Messi i Argentina osvojili drugi uzastopni naslov svjetskih prvaka.

Broj potpisa neprestano raste, a zasad ih je prikupljeno gotovo 25 milijuna.