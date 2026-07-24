Hajduk kažnjen zbog prekida u Slovačkoj

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Branislav Racko via Guliver

Dan nakon utakmice s Pafosom, u Split je stigla 'čestitka' od UEFA-e.

UEFA je donijela odluku o kazni za Hajduk zbog kratkog navijačkog prekida uzvratne utakmice prvog pretkola Europa lige protiv Žiline, odigrane 16. srpnja. Podsjetimo, Splićani su na tom gostovanju izgubili 2:1, ali su u prvom susretu na Poljudu slavili 2:0 te su s ukupnih 3:2 prošli u drugo kolo kvalifikacija za EL.

Hajduk je financijski kažnjen s 24 tisuće eura, ali najvažnija vijest za njegove navijače jest to što je UEFA uzela u obzir da je gostovanje u Slovačkoj prošlo skoro bez ikakvih problema i odlučila da neće aktivirati kaznu zabrane gostovanja navijača koja je prijetila Hajduku.

Splitski klub će tako imati podršku svojih navijača na Cipru u uzvratnoj utakmici protiv Pafosa u četvrtak, 30. srpnja.

Podsjetimo, Hajduk je prije dvije godine kažnjen zbog ponašanja navijača na europskim gostovanjima protiv HB Torshavna i Ružomberoka. Uz novčanu kaznu od 50.000 eura, UEFA je tada izrekla i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica za jednu gostujuću europsku utakmicu.

Ta kazna izrečena je s rokom kušnje od dvije godine koja ističe idući mjesec.