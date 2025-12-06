Ibanez za SK: Mislim da je trebao biti penal za Dinamo

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Lucho Ibáñez, argentinski lijevi bek koji je obilježio jedno od najdominantnijih Dinamovih razdoblja, i danas izbliza prati hrvatski nogomet. Iako nosi dres Hrvatskog dragovoljca i karijeru planira privesti kraju na domaćim terenima, Dinamo je ostao klub uz koji je emocionalno najviše vezan. Derbi s Hajdukom ne propušta ni danas – a remi 1:1 na Maksimiru gledao je, kako kaže, “od prve do zadnje sekunde“.

U razgovoru za Sport Klub Ibáñez je analizirao žestoki derbi 16. kola HNL-a, u kojem je Hajduk vodio golom Michelea Šege sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade, kada je Arber Hoxha dramatično donio bod Dinamu. Utakmica je donijela malo pravih prilika, pregršt duela i čak 14 žutih kartona, a prema Ibáñezu – i nekoliko ključnih sudačkih odluka.

Bivši Dinamov brzonogi bek smatra da je njegova bivša momčad bila bolja većim dijelom dvoboja, tvrdi da je prekršaj na Mikiću bio kazneni udarac, te naglašava kako bi Dinamo vjerojatno pobijedio da je od početka igrao s istim intenzitetom kao u završnici. Unatoč oscilacijama i velikim promjenama u kadru, uvjeren je da će Dinamo i ove sezone osvojiti naslov, dok Hajduku priznaje kvalitetnog trenera i vidljiv napredak u odnosu na lanjsku sezonu.

POVEZANO Podjela bodova na Maksimiru: Splićani bili nadomak pobjedi, a u 102. minuti se ukazao Hoxha!

Lucho, kako komentirate remi u najvećem hrvatskom derbiju koji je odigran na Maksimiru?

“Naravno da sam gledao derbi. Bila je to jako tvrda utakmica, i jedna i druga momčad igrale su na sigurno, da ne izgube. Iskreno, mislim da bi Dinamo došao lagano do pobjede da je cijelu utakmicu igrao kao u sudačkoj nadoknadi. Čekali su do kraja da upale motore, a na kraju je Dinamo zamalo pobijedio. Jako malo je falilo…“

Moglo je biti drukčije da nije bilo poništenog Dinamovog gola u prvom poluvremenu?

“Da, vidjeli smo jedan poništen gol Belje i to zbog nekog ranijeg faula, a vidjeli smo o jedan poništen penal za Dinamo. Iskreno, mislim da je penal na Mikiću bio čist, jer ga je Rebić povukao dosta i izgurao te je to, po meni, bilo dovoljno za kazneni udarac. Pogotovo kad imaš VAR. Ali dobro, to je sudačka odluka i to je nešto što se sada ne može promijeniti.“

Kako vam se iskreno činio Dinamo do gola Hajduka. U tom je trenutku bio bolji na terenu?

“Utakmica je bila dosta zatvorena. Nisu ni jedni ni drugi imali puno izrazitih šansi, sve se događalo u sredini terena. Ali Dinamo je, po meni, imao veći posjed lopte. Koliko sam gledao i koliko se razumijem u nogomet, Dinamo je danas bio dosta bolji od Hajduka, iako treba biti realan i reći da ovo nije bio derbi za uživanje, jer stvarno nije bilo puno prilika. Ali Dinamo je zaslužio bod, a na kraju je zamalo i pobijedio.“

Je li možda najpravednije da su bodovi podijeljeni – svakom po jedan?

“Kažem, od početka su i jedni i drugi izašli kao da ne žele izgubiti bodove. Ako je remi, i jednima i drugima je dobro. Mislim da je najvažnije da je Dinamo i dalje prvi te je naravno važno da nije izgubio jer bi u suprotnom Hajduk možda bio korak ispred njih. Tako da je ovaj rezultat, po mom mišljenju, najbolji i najpravedniji.“

Kako predviđate nastavak sezone? I Dinamo i Hajduk imali su krize i kikseve.

“Poznato je da ja navijam za Dinamo i uvijek želim da Dinamo bude prvak. Međutim, Hajduk ima odličnog trenera u Garciji koji jako dobro radi i mislim da će oni u sljedećem dijelu sezone uložiti i dovesti neka pojačanja. Tako će i Dinamo, siguran sam da će doći još neko pojačanje. Ali ja i dalje tvrdim da će Dinamo biti prvak i da će drugi dio sezone igrati puno bolje. No da se razumijemo, ovo je nova ekipa koja se tek sad upoznaje. Novi trener, nova momčad, nova uprava… Sve to treba vremena da se uklopi, ne može se poklopiti sve za jedan dan. Evo, danas gledam prvih 11, i od igrača iz prošle sezone ostao je samo Mišić, svi ostali su novi.“

Kako vam se činio Hajduk? Marko Livaja ove sezone nije u formi.

“Hajduk iskreno nikad ne gledam, ne pratim ih previše i ne zanimaju me. Zašto? Zato što ja uvijek želim najbolje Dinamu. Ali s druge strane, lijepo je kad je Hajduk u konkurenciji za prvaka jer je prvenstvo zanimljivije. Mislim da Hajduk ove godine igra bolje nego prošle sezone, a to je dobro i za Dinamo i za Rijeku. Za Dinamo je to jako dobro jer se tako bolje može pripremi ti za utakmice u Europi.“

Za kraj je Lucho dodao kako još uvijek uživa u nogometu te da mu je „lijepo biti član Hrvatskog dragovoljca“ i da još uvijek ne razmišlja o odlasku u mirovinu. Dok uživa u nogometu igrat će ga…