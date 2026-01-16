Lovren o finalu SP-a u Rusiji: Ne želim gledati, možda su opet teorije zavjere, a možda i politika

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Dejan Lovren i njegov PAOK vode neizvjesnu utrku za naslov prvaka Grčke. Nakon 16 odigranih kola momčad bivšeg hrvatskog reprezentativca ima 38 bodova, jedan manje od vodećeg Olympiakosa, dok je bodovno izjednačena s AEK-om na trećem mjestu prvenstvene ljestvice.

Gostujući u emisiji „Druga strana medalje“ na MAXSportu, Lovren je, odgovarajući na brojna pitanja, dotaknuo i finala Svjetskog prvenstva 2018. godine, u kojem je s Hrvatskom igrao protiv Francuske.

Hrvatska je u tom povijesnom susretu poražena 4:2, ali je osvajanjem srebrne medalje ostvarila najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa.

“Nikad nisam pogledao tu utakmicu, jesam sažetke i golove jer mi je izašlo na YouTubeu. Uvijek ću se ljutiti na neke stvari, taj prekršaj na Griezmannu jer nije postojao. Pa taj penal… Zato i ne želim gledati. Jednostavno, opet bi se vratila ta sjećanja, frustracija, ljutnja”, rekao je Lovren i dodao:

“Nažalost, je li to s političke strane, je li moralo biti tako? Ne znam. Možda su to opet teorije zavjere, pa će mi opet govoriti ‘Evo ga, opet on priča’. OK, izgubili smo, što je, tu je. Tko zna što bi bilo da smo osvojili zlato.”

Lovren s Hrvatskom ima i svjetsku broncu sa Svjetskog prvenstva održanog u Kataru 2022. godine. U bogatoj klupskoj karijeri slavio je titule državnih prvaka s Dinamom, Liverpoolom, s kojim je bio i osvajač Lige prvaka, te Zenitom iz Sankt Peterburga.