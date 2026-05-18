Značajan napredak Vekić na WTA listi, Ružić i dalje najbolja Hrvatica

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Donna Vekić ostvarila veliki napredak.

Ružić je pala s 59. na 61. poziciju nakon što je zaustavljena u drugom kolu Rima, a Donna Vekić je skočila čak 19 mjesta i sada zauzima 70. poziciju na ljestvici zahvaljujući finalu Challengera u Istanbulu.

Petra Marčinko je pala sa 70. na 76. mjesto, dok je Tara Würth pala s 243. na 306. mjesto. Jana Fett je također nazadovala, ona se spustila s 334. na 344. poziciju.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, druga je Kazahstanka Jelena Ribakina, a treća Poljakinja Iga Swiatek.

WTA ljestvica, 18. svibnja:

1. (1) Arina Sabaljenka (Bje) 9960

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8705

3. (3) Iga Swiatek (Polj) 7272

4. (4) Coco Gauff (SAD) 6749

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6286

6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 5958

7. (10) Elina Svitolina (Ukr) 4315

8. (7) Mira Andrejeva (Rus) 4181

9. (9) Victoria Mboko (Kan) 3395

10. (11) Karolina Muchova (Češ) 3318

…

61.(59) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.011

70.(89) DONNA VEKIĆ (HRV) 933

76.(70) PETRA MARČINKO (HRV) 917

306.(243) TARA WÜRTH (HRV) 215

344.(334) JANA FETT (HRV) 184