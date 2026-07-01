Hajduk uvjerljivo zaključio pripreme u Sloveniji: Pao je prvak

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka uspješno privode kraju glavni dio priprema u Sloveniji. U trećoj pripremnoj utakmici, odigranoj na stadionu Z’dežele pred oko 3000 gledatelja, Bijeli su upisali i treću pobjedu svladavši domaće Celje rezultatom 1:0.

Nakon slavlja protiv Škendije (4:0) i LNZ-a (1:0), izabranici Gonzala Garcíje nastavili su pobjednički niz, iako je prema prikazanoj igri i broju stvorenih prigoda rezultatska razlika morala biti znatno uvjerljivija.

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Hajduk je u ovom dvoboju bio lišen usluga Huga Guillamona, Filipa Krovinovića, novopridošlog Alberta Del Morala i Mihaela Žapera, dok je Marko Livaja odrađivao klupsku suspenziju.

Susret je otvoren na najbolji mogući način za splitsku momčad. Igrala se 5. minuta kada je Šimun Hrgović poslao izvrsnu loptu u prostor, a Michele Šego iskoristio neodlučnost domaće obrane i mirno pogodio za 1:0. Dvije minute kasnije vodstvo je mogao udvostručiti kapetan Melnjak, no njegov je udarac s desetak metara otišao preko gola.

Hajduk je nastavio s pritiskom. U 19. minuti Acapandie je nakon kornera pucao glavom, a domaći vratar Kolar skrenuo je loptu do grede. Splićani su oštećeni u 35. minuti kada je Brajković ukrao loptu domaćem čuvaru mreže Frelihu (koji je ušao umjesto Kolara), a slovenski je vratar izvan šesnaesterca igrao rukom, ali i prošao bez kazne za ovaj postupak.

U drugom poluvremenu domaćini su zaigrali angažiranije te u 51. minuti stvorili najbolju prigodu na utakmici. Sešlar je silovito pucao s ruba kaznenog prostora, no vratar Hajduka Karlo Silić istaknuo se vrhunskom obranom i loptu skrenuo u gredu.

Nakon pritiska Celja, Garcia je izmjenama osvježio momčad, a ključnu ulogu u završnici preuzeo je raspoloženi Dalisson. On je zaprijetio u 69. minuti pa u 80., nakon sjajnog driblinga, pogodio vratnicu. Do kraja susreta u prigodama su se našli Bamba i ponovno Dalisson, no rezultat se više nije mijenjao.

Bijeli se iz Slovenije vraćaju s maksimalnim učinkom iz tri utakmice, a fokus javnosti sada se seli na Poljud gdje se iščekuje službeni rasplet situacije oko kapetana Marka Livaje.