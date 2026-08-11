Senzacionalan preokret slovenskog predstavnika u Ligi prvaka, ostvarili su najveći uspjeh u svojoj povijesti

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Slovenski prvak NK Celje je u utorak navečer na svojem Z'dežele stadionu lovio preokret u trećem pretkolu Lige prvaka protiv armenskog Ararata od kojeg su na gostovanju poraženi s 1:0. Dugo se činilo kako preokret neće biti ostvaren, no s dva brza pogotka u 83. i 85. minuti Celje je slavilo i izborilo play-off Lige prvaka.

Junaci Celja bili su Australac Yaya Dukuly koji je zabio gol za 1:0 u 83. minuti da bi samo dvije minute kasnije Benjamin Verbič, nedavna pridošlica iz Levadiakosa, pogodio za 2:0 i ukupnih 2:1 slovenskog prvaka.

Do kraja susreta su tu prednost obranili te su tako izborili play-off Lige prvaka gdje ih čeka Slovan Bratislava koju vodi legendarni Yaya Toure.

Ovim plasmanom u play-off Lige prvaka Celje je osiguralo najveći uspjeh u svojoj povijesti. Naime, slovenski klub nikada u svojoj povijesti nije igrao u drugom najjačem natjecanju europskog nogometa, a upravo su ovim prolaskom u play-off osigurali da čak i uz ispadanje u toj fazi osiguraju ligašku fazu Europske lige.

Celju će ovo biti treća uzastopna europska jesen u kojoj će sudjelovati, a u prošle dvije sezone igrali su četvrtfinale i osminu finala Konferencijske lige.