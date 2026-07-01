Hajduk se na društvenim mrežama oprostio od Rebića i Almene

Istekom ugovora Hajduk je prvog srpnja napustilo nekoliko igrača, a splitski klub se posebno odlučio zahvaliti dvojici koji su odigrali važnu ulogu u osvajanju drugog mjesta u SuperSport HNL-u.
Riječ je o nekadašnjem hrvatskom reprezentativcu Anti Rebiću te mladom španjolskom nogometašu Ikeru Almeni. Rebiću je istekao jednogodišnji ugovor te Hajduk i napadač nisu uspjeli dogovoriti uvjete nove suradnje, a Almeni je istekla posudba i Bijeli su procijenili da im je njegova plaća prevelika za dovođenje iz saudijskog Al-Qadsiaha.
Almena je ostavio snažan dojam u Hajduku zabivši tri gola i upisavši dvije asistencije. Učinak bi bio i veći da Almena dobar dio sezone nije propustio zbog ozljede. Nije ni Rebić odigrao loše. Naprotiv, on je upisao sedam golova i pet asistencija u ligi te se očekivalo da bi Hajduk mogao zadržati.
Ipak, to se nije dogodilo pa su u srijedu Splićani na društvenim mrežama uputili zahvalu dvojici igrača.
“Hvala na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri”
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